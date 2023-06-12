Огромная пробка образовалась из-за массового ДТП в Сростках

В результате массовой аварии рядом с селом Сростки на трассе "Чуйский тракт" образовалась огромная пробка. Об этом сообщает читатель altapress.ru.

Судя по "Яндекс.картам", пробка начинается неподалеку от села Березовка и тянется до села Образцовка. Оба населенных пункта находятся перед селом Сростки Бийского района.

Протяженность пробки составляет 5 км. От села Образцовка начинается вторая пробка, чья протяженность составляет 4 км.

Пробка Яндекс.Карты

Напоминаем, что 12 июня перед селом Сростки произошла массовая авария с участием трех автомобилей. В ДТП попали пассажирская газель, грузовой "Тонар" и легковой автомобиль ВАЗ.

Больше всех пострадала легковушка. Она оказалась полностью смята. По словам пассажира ВАЗ, "Тонар" и ВАЗ вдруг остановились, а водитель газели не успел затормозить. По этой причине произошло столкновение.