12 июня
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Происшествия

Огромная пробка образовалась из-за массового ДТП в Сростках

В результате массовой аварии рядом с селом Сростки на трассе "Чуйский тракт" образовалась огромная пробка. Об этом сообщает читатель altapress.ru.

Пробка перед селом Сростки
Пробка перед селом Сростки
Предоставлено altapress.ru

Судя по "Яндекс.картам", пробка начинается неподалеку от села Березовка и тянется до села Образцовка. Оба населенных пункта находятся перед селом Сростки Бийского района.

Протяженность пробки составляет 5 км. От села Образцовка начинается вторая пробка, чья протяженность составляет 4 км.

Пробка
Пробка
Яндекс.Карты

Напоминаем, что 12 июня перед селом Сростки произошла массовая авария с участием трех автомобилей. В ДТП попали пассажирская газель, грузовой "Тонар" и легковой автомобиль ВАЗ.

Больше всех пострадала легковушка. Она оказалась полностью смята. По словам пассажира ВАЗ, "Тонар" и ВАЗ вдруг остановились, а водитель газели не успел затормозить. По этой причине произошло столкновение.

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