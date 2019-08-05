Огромный тополь свалился на четыре машины в Барнауле

ЧП произошло на ул. 40 лет Октября. Некоторые барнаульцы предполагают, что в дерево могла попасть молния.
Ранее altapress.ru писал, что прошедшая ночная гроза не причинила большого ущерба, но повалила несколько деревьев.
Ночью 5 августа во время грозы на Потоке большой тополь упал и повредил четыре автомобиля. Об этом рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
ЧП произошло на ул. 40 лет Октября. Некоторые барнаульцы предполагают, что в дерево могла попасть молния.
Ранее altapress.ru писал, что прошедшая ночная гроза не причинила большого ущерба, но повалила несколько деревьев.
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