Охотинспекторов обстреляли в Приамурье. Пуля пробила машину и ранила сотрудника

В Амурской области неизвестные обстреляли автомобиль госинспекторов Управления по охране животного мира, сообщает AMUR.LIFE .

Нападение произошло во время патрулирования территории.

«Один из сотрудников был ранен, ему потребовалось медицинская помощь. Нападавшие скрылись с места происшествия. Госинспекторы вызвали сотрудников полиции. Идет следствие, выясняются все обстоятельства дела», — рассказали в управлении.

Сразу после происшествия охотинспекторы сняли на видео обстрелянный автомобиль.

«Поворот на село Марьяновка. Обстрелян автомобиль. Раз пуля, два. Следы крови от ранения сотрудника. Вот вмятина в салоне от попадания пули, также видно следы крови на двери. Вот оно выходное отверстие от нарезного оружия», — рассказал инспектор на видео.

На кадрах заметны след на приборной панели от попадания пули и выходное отверстие на передней двери.

Официальные ведомства пока не прокомментировали нападение на инспекторов управления.

Ранее сообщали, что в Бурятии суд ждет элитных браконьеров за нападение на инспектора, которого защитил Александр Бастрыкин.