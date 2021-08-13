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Происшествия

Охотинспекторов обстреляли в Приамурье. Пуля пробила машину и ранила сотрудника

В Амурской области неизвестные обстреляли автомобиль госинспекторов Управления по охране животного мира, сообщает AMUR.LIFE.

Винтовка. Ружье. Стрельба.
Винтовка. Ружье. Стрельба.
СС0.

Нападение произошло во время патрулирования территории.

«Один из сотрудников был ранен, ему потребовалось медицинская помощь. Нападавшие скрылись с места происшествия. Госинспекторы вызвали сотрудников полиции. Идет следствие, выясняются все обстоятельства дела», — рассказали в управлении.

Сразу после происшествия охотинспекторы сняли на видео обстрелянный автомобиль.

«Поворот на село Марьяновка. Обстрелян автомобиль. Раз пуля, два. Следы крови от ранения сотрудника. Вот вмятина в салоне от попадания пули, также видно следы крови на двери. Вот оно выходное отверстие от нарезного оружия», — рассказал инспектор на видео.

На кадрах заметны след на приборной панели от попадания пули и выходное отверстие на передней двери.

Официальные ведомства пока не прокомментировали нападение на инспекторов управления.

Ранее сообщали, что в Бурятии суд ждет элитных браконьеров за нападение на инспектора, которого защитил Александр Бастрыкин.

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