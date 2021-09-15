Охотники убили около 1500 дельфинов

На Фарерских островах охотники во время традиционной ежегодной охоты убили около 1,5 тыс. дельфинов, сообщает датский телеканал DR.

Очевидцы сообщили, что вода фьорда, где проходила охота, стала красной от крови.

Глава Фарерской ассоциации китобойного промысла Олавур Сюрдарберг заявил, что проблему охоты на дельфинов необходимо «вынести на политический уровень».

Охоту резко осудил глава охраны фьорда, негативную реакцию она вызвала и у жителей Фарерских островов.

Традиция

На Фарерских островах рыбный промысел и охота на морских животных является традиционной частью хозяйства.

В основном жители охотятся на китов, однако дельфины тоже являются частью промысла, пишет «Росбалт». Тем не менее, СМИ отмечают, что в этом году было убито ненормально большое количество этих млекопитающих.

Так, в 2020 году на Фарерах охотники убили 35 дельфинов. Фарерские острова — автономный регион и группа островов северной части Атлантического океана между Шотландией и Исландией.