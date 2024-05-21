Накануне днем в наукограде Кольцово под Новосибирском было громко.

Жители жаловались на регулярные звуки взрывов, от взрывной волны дрожали окна в домах, указывает vn.ru. Ситуация штатная, ведется зачистка от боеприпасов, пояснили в администрации наукограда.

Это была плановая зачистка от боеприпасов. Такие работы ведутся на всех полигонах страны дважды в год — в мае и ноябре.

В планах — создать заградительный бруствер. Земляной вал должен гасить эхо взрывов и уменьшит звук от учебной стрельбы.

Ранее в российском порту нашли авиабомбу весом полтонны.

Опасную находку нашли при проведении земляных работ в Мурманске.

Все сотрудников эвакуировали, работу порта приостанавливали. Между тем жители Калининграда приняли светящиеся авиабомбы за НЛО. Так, в соцсетях появились снимки из многих населенных пунктов региона, на которых запечатлены светящиеся огни в небе. Кроме того, начали поступать сообщения о странных объектах в небе.

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