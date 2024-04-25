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Происшествия

В российском порту нашли авиабомбу весом полтонны

В порту Мурманска обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Взрыв.
Взрыв.
Олег Богданов

Опасную находку нашли при проведении земляных работ, указывает Газета.Ru.

Все сотрудников эвакуировали, работу порта приостановили.

Специалисты МЧС из Санкт-Петербурга прибыли на место ЧП. Авиабомбу погрузили в автомобиль для спецперевозки.

Сейчас проводится работа по подготовке к вывозу и дальнейшей утилизации — взрыву — на полигоне. В числе экстренных служб — взрывотехники.

Ранее жители Калининграда приняли светящиеся авиабомбы за НЛО. Так, в соцсетях появились снимки из многих населенных пунктов региона, на которых запечатлены светящиеся огни в небе. Кроме того, начали поступать сообщения о странных объектах в небе.

В пресс-службе Балтийского флота жителей региона успокоили, объяснив, что "НЛО" на самом деле были так называемыми гирляндами мишеней для военных самолетов, которые принимали участие в учениях.

Факт

В качестве воздушных мишеней использовались светящиеся авиационные бомбы.

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