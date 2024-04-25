В российском порту нашли авиабомбу весом полтонны

Опасную находку нашли при проведении земляных работ, указывает Газета.Ru.

Все сотрудников эвакуировали, работу порта приостановили.

Специалисты МЧС из Санкт-Петербурга прибыли на место ЧП. Авиабомбу погрузили в автомобиль для спецперевозки.

Сейчас проводится работа по подготовке к вывозу и дальнейшей утилизации — взрыву — на полигоне. В числе экстренных служб — взрывотехники.

Ранее жители Калининграда приняли светящиеся авиабомбы за НЛО. Так, в соцсетях появились снимки из многих населенных пунктов региона, на которых запечатлены светящиеся огни в небе. Кроме того, начали поступать сообщения о странных объектах в небе.

В пресс-службе Балтийского флота жителей региона успокоили, объяснив, что "НЛО" на самом деле были так называемыми гирляндами мишеней для военных самолетов, которые принимали участие в учениях.

Факт

В качестве воздушных мишеней использовались светящиеся авиационные бомбы.

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