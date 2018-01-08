Армия РФ возьмет на вооружение самонаводящуюся бомбу "Дрель", которую невозможно сбить

Армия России примет на вооружение планирующую кассетную авиабомбу "Дрель". Об этом сообщил генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин, пишет "Российская газета".
Как пишет издание, трехметровая бомба весом 540 килограммов может планировать без двигателя на расстояние до 30 километров, корректируя свой полет по сигналам ГЛОНАСС. Боеприпас оснащен комплексом защиты от ПВО - засечь летящую бомбу радаром и тем более сбить практически невозможно, утверждает газета.
На противника "Дрель" обрушивает 15 самоприцеливающихся боевых элементов. Одна бомба может уничтожить артиллерийскую батарею и остановить танковую колонну. Главными целями новой бомбы — бронетехника, наземные радары системы ПВО и зенитные ракетные комплексы.
Планирующую авиабомбу создали в российском НПО "Базальт". Техзадание на разработку такой бомбы выдали еще в 1985 году. Первые успешные испытания прошли в 2004 году. Задержка была связана с той ситуацией, которая сложилась в оборонке в 1990-е годы.
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