Около четырех тысяч человек, которые пострадали в результате теракта во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке в 2001 году, заболели онкологией. К такому выводу пришли ученые, которые 15 лет наблюдали за жертвами событий 11 сентября.

Так, специалисты следили за здоровьем шести тысяч жителей Нью-Йорка, 10 тыс. волонтеров и спасателей, которые помогли выжившим, сообщил научный журнал Lancet. Федеральная программа помощи жертвам теракта, которая началась в 2004 году, охватила около 10 тыс. пострадавших.

На протяжении 10 лет они получали медицинскую, а также социальную и психологическую помощь. Летом 2019 года американские власти решили расширить группу людей, которые попадают под эту программу, до 21 тыс. человек.

Из этого числа людей у четырех тысяч были найдены различные формы онкологии. В основном у больных зафиксирован рак простаты, рак кожи и рак молочных желез, пишет mixnews.lv.

«Точно никто не может сказать, связано ли то или иное онкологическое заболевание непосредственно со взрывами башен-близнецов», — заявил руководитель медицинского подразделения Пожарной службы Нью-Йорка Давид Презант.

По его словам, исследования доказали, что число случаев заболевания раком среди данной группы возросло с 10% до 30% в последнее время.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября предупреждал президента США о самолетных атаках. Он звонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу-младшему, чтобы предупредить его об угрозе, пишет в своей новой книге американский политолог и дипломат, вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес Джордж Биби.

9/11

Теракты 11 сентября 2001 года (иногда именуемые просто 9/11) — серия четырёх координированных террористических актов-самоубийств, совершённых в США. Члены «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) при поддержке Саудовской Аравии совершили крупнейший по числу жертв теракт.

19 террористов захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Захватчики направили два из этих лайнеров в башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена в Нью-Йорке. Рейс 11 American Airlines врезался в башню ВТЦ-1 (северную), а рейс 175 United Airlines — в башню ВТЦ-2 (южную).

Обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений.

Третий самолёт (рейс 77 American Airlines) был направлен в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера (рейс 93 United Airlines) попытались перехватить управление самолётом у террористов, самолёт упал в поле в штате Пенсильвания.

Помимо 19 террористов, в результате атак погибло 2977 человек, ещё 24 пропали без вести.

Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.