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Происшествия

Около 150 онкобольных детей заразились гепатитом в больнице Приамурья

Число онкобольных детей, которые заразились гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице, уже выросло до 150 и еще увеличится.

Анализы, лаборатория.
Анализы, лаборатория.
СС0

Эпидемиологи Роспотребнадзора выявили наиболее вероятный источник инфицирования пациентов.

Скорее всего, заражение пошло от ребенка, которому диагноз гепатит С был поставлен 10 лет назад, рассказали «Коммерсанту» знакомые с ситуацией источники. В то время он проходил лечение как раз в отделении, где находились недавно заразившиеся дети.

«Заражение двух пациентов из исследуемой группы, по всей вероятности, произошло непосредственно от этого пациента. Остальные пациенты из группы могли быть заражены от данного пациента через цепочку случаев передачи инфекции» — говорится в заключении Роспотребнадзора.

В качестве причины распространения инфекции рассматривается использование нестерильных инструментов и расходных материалов, пишет ura.ru. Сейчас диагноз гепатит С поставлен 150 детям. Специалисты продолжают исследовать «контактных лиц».

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