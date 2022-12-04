4 декабря
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Происшествия

Около 2 тыс. мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря

Около 1700 мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспийского моря в Махачкале (Дагестан). Об этом сообщает ТАСС.

Тюлень
Тюлень
Freepic

Смерть такого большого количества тюленей может быть связана с естественными природными факторами, заявили в пресс-службе Минприроды региона.

Для установления причин гибели животных специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО», уже приступили к сбору данных.

Они уже отвергли гипотезу об интоксикации тюленей тяжелыми металлами или пестицидами. Об этом специалисты могут судить по состоянию внутренних органов животных.

В Минприроды отметили, что гибель более 300 особей тюленей не сможет критично повлиять на их популяцию. По последним данным численность каспийского тюленя стабильна и находится в пределах от 270 до 300 тыс. особей.

Ранее специалисты обнаружили почти 14 тыс. мертвых диких птиц, в том числе 10 тыс. пеликанов, на пляжах Перу за последние недели.

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