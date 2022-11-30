Более 10 тыс. пеликанов нашли мертвыми на пляжах

Специалисты обнаружили почти 14 тыс. мертвых диких птиц, в том числе 10 тыс. пеликанов, на пляжах Перу за последние недели, сообщает ТАСС .

Причина гибели — птичий грипп H5N1.

Птичий грипп зародился в 19 веке. Он передается человеку от домашних и диких, перелетных птиц.

В апреле 2005 года в Центральном Китае погибли 6 тыс. перелетных птиц. По одной из версий, они «принесли» H5N1 в Россию.

В течение нескольких месяцев этот вариант птичьего гриппа распространился в Казахстане и Монголии, а затем в Европе.

Мир столкнулся с новым штаммом птичьего гриппа. Новый тип птичьего гриппа, А (H5N8), вероятно, может мутировать и передаваться от человека к человеку, заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова.