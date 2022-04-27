27 апреля
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Здоровье

Птичий грипп. Как «летающий» вирус захватывал Землю, и заражаются ли им сейчас

Птичий грипп зародился в 19 веке. Он передается человеку от домашних и диких, перелетных птиц. Факты о вирусе и новых заражениях — в нашем материале.

Курица, петух, птица.
Курица, петух, птица.
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1
Когда появился птичий грипп?

Птичий грипп, или птичья чума, впервые появился в Италии — в 1878 году. Но после эпидемий в Европе, Америке и Азии вспышек не было до 1983 года.

Отметим, что в 1992 году вирус распространился в Мексике.

2
Когда птичий грипп зарегистрировали в Китае?

В мае 1997-м в Гонконге умер 3-летний мальчик. У него обнаружили H5N1.

Всего к концу года этим штаммом заразились 18 человек. Шестеро из них скончались.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com
3
Как в Гонконге «расправились» с H5N1?

Чтобы остановить распространение H5N1, в Гонконге уничтожили больше 1,5 млн домашних птиц.

4
Где еще фиксировали птичий грипп?

В 1999 году вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в 9 провинциях Северной Италии.

Тогда, чтобы «купировать» вирус, местные власти уничтожили 13 млн кур.

Курица.
Курица.
Анна Зайкова
5
Птичий грипп в Италии был опасен?

Оказалось, что H7N1 безопасен для человека. Но позже выяснилось, что это не так.

6
В Нидерландах тоже был птичий грипп?

Да. В 2003-м вспышка H7N1 началась в Нидерландах. Но в этот раз им заразились 89 человек. Один ветеринар умер.

7
Еще одна масштабная вспышка

В 2003-м H5N1 «поразил» Южную Корею, Вьетнам, Японию, Таиланд, Кмбоджу, Лаос, Гонконг, Китай, Индонезию и Малайзию.

Курица, петух, птица.
Курица, петух, птица.
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8
Когда H5N1 пришел в Россию?

В апреле 2005 года в Центральном Китае погибли 6 тыс. перелетных птиц. По одной из версий, они «принесли» H5N1 в Россию.
В течение нескольких месяцев этот вариант птичьего гриппа распространился в Казахстане и Монголии, а затем в Европе.

9
Кто еще сообщал о птичьем гриппе?

О заражениях птиц также сообщали в Швеции, Хорватии, Македонии и Греции.

10
Симптомы птичьего гриппа

Птичий грипп может проявляться по-разному. Вот его основные симптомы:

  • Боли в мышцах;
  • Насморк;
  • Кашель;
  • Тошнота и диарея;
  • Боль в животе и груди;
Живот, боль в животе.
Живот, боль в животе.
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  • Кровотечения из носа и десен.
11
Сколько длится инкубационный период H5N1?

Инкубационный период H5N1 длится 5−8 дней.

12
Мир столкнулся с новым штаммом птичьего гриппа. Он будет передаваться человеку?

Да, такая опасность есть. Новый тип птичьего гриппа, А (H5N8), вероятно, может мутировать и передаваться от человека к человеку. Об этом несколько недель назад заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности», — сказала врач.

13
У скольких россиян недавно выявили H5N8?

В марте глава Роспотребнадзора уточнила, что H5N8 диагностировали у 7 сотрудников птицефабрики на юге России, где еще в декабре прошлого года была зарегистрирована вспышка гриппа птиц.

Курицы.
Курицы.
СС0

Но пока от человека к человеку штамм не передается.

«Насколько быстро последующие мутации позволят преодолеть и этот барьер, покажет время», — добавила Попова.

14
Как не заразиться H5N8?

По словам инфекциониста Елены Мескиной, птичьим гриппом могут заразиться, те кто ухаживает за животными, а также ест плохо проваренное или прожаренное мясо.

Куриное филе, мясо курицы.
Куриное филе, мясо курицы.
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«Птичий грипп имеет незначительное значение в сравнении с пандемией коронавируса. Вирусы гриппа все время возникают, изменяются. Меры предосторожности такие же, как и при коронавирусе: не ходить, где много народа, носить маску», — предостерегла она.

15
А что за штамм H3N8, и кто им заразился?

Как пишет РИА Новости, в провинции Хэнань (Китай) зарегистрировали первый случай заражения H3N8.

Заболевший — 4-летний мальчик из городского округа Чжумадянь. Он контактировал с домашней птицей, а недалеко от его дома также встречались дикие утки.

Лихорадка появилась у ребенка 5 апреля, а 10 апреля его госпитализировали из-за ухудшения состояния.

Курица, петух, птица.
Курица, петух, птица.
СС0

«По предварительной оценке экспертов, вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось», — отметили в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

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