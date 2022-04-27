Птичий грипп. Как «летающий» вирус захватывал Землю, и заражаются ли им сейчас

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Когда появился птичий грипп?

Птичий грипп, или птичья чума, впервые появился в Италии — в 1878 году. Но после эпидемий в Европе, Америке и Азии вспышек не было до 1983 года.

Отметим, что в 1992 году вирус распространился в Мексике.