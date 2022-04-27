Птичий грипп. Как «летающий» вирус захватывал Землю, и заражаются ли им сейчас

Птичий грипп, или птичья чума, впервые появился в Италии — в 1878 году. Но после эпидемий в Европе, Америке и Азии вспышек не было до 1983 года.
Отметим, что в 1992 году вирус распространился в Мексике.
В мае 1997-м в Гонконге умер 3-летний мальчик. У него обнаружили H5N1.
Всего к концу года этим штаммом заразились 18 человек. Шестеро из них скончались.
Чтобы остановить распространение H5N1, в Гонконге уничтожили больше 1,5 млн домашних птиц.
В 1999 году вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в 9 провинциях Северной Италии.
Тогда, чтобы «купировать» вирус, местные власти уничтожили 13 млн кур.
Оказалось, что H7N1 безопасен для человека. Но позже выяснилось, что это не так.
Да. В 2003-м вспышка H7N1 началась в Нидерландах. Но в этот раз им заразились 89 человек. Один ветеринар умер.
В 2003-м H5N1 «поразил» Южную Корею, Вьетнам, Японию, Таиланд, Кмбоджу, Лаос, Гонконг, Китай, Индонезию и Малайзию.
В апреле 2005 года в Центральном Китае погибли 6 тыс. перелетных птиц. По одной из версий, они «принесли» H5N1 в Россию.
В течение нескольких месяцев этот вариант птичьего гриппа распространился в Казахстане и Монголии, а затем в Европе.
О заражениях птиц также сообщали в Швеции, Хорватии, Македонии и Греции.
Птичий грипп может проявляться по-разному. Вот его основные симптомы:
- Боли в мышцах;
- Насморк;
- Кашель;
- Тошнота и диарея;
- Боль в животе и груди;
- Кровотечения из носа и десен.
Инкубационный период H5N1 длится 5−8 дней.
Да, такая опасность есть. Новый тип птичьего гриппа, А (H5N8), вероятно, может мутировать и передаваться от человека к человеку. Об этом несколько недель назад заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности», — сказала врач.
В марте глава Роспотребнадзора уточнила, что H5N8 диагностировали у 7 сотрудников птицефабрики на юге России, где еще в декабре прошлого года была зарегистрирована вспышка гриппа птиц.
Но пока от человека к человеку штамм не передается.
«Насколько быстро последующие мутации позволят преодолеть и этот барьер, покажет время», — добавила Попова.
По словам инфекциониста Елены Мескиной, птичьим гриппом могут заразиться, те кто ухаживает за животными, а также ест плохо проваренное или прожаренное мясо.
«Птичий грипп имеет незначительное значение в сравнении с пандемией коронавируса. Вирусы гриппа все время возникают, изменяются. Меры предосторожности такие же, как и при коронавирусе: не ходить, где много народа, носить маску», — предостерегла она.
Как пишет РИА Новости, в провинции Хэнань (Китай) зарегистрировали первый случай заражения H3N8.
Заболевший — 4-летний мальчик из городского округа Чжумадянь. Он контактировал с домашней птицей, а недалеко от его дома также встречались дикие утки.
Лихорадка появилась у ребенка 5 апреля, а 10 апреля его госпитализировали из-за ухудшения состояния.
«По предварительной оценке экспертов, вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось», — отметили в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.