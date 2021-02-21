Вирусологи рассказали, как не заразиться новым птичьим гриппом H5N8

20 февраля стало известно, что в России подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа А, гриппа птиц A (H5N8). Российские вирусологи Елена Мескина и Алексей Аграновский рассказали РБК, как снизить риск заражения новой инфекцией.

По словам инфекциониста, профессора Московского областного научно-исследовательского клинического института Елены Мескиной, птичьим гриппом больше всего рискуют заразиться люди, которые ухаживают за животными или используют в пищу недостаточно проваренное или прожаренное мясо птицы.



Мескина подчеркнула, что вспышки птичьего гриппа периодически происходят, однако не в таких масштабах, как пандемия COVID-19. Это подтвердил и вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Птичий грипп имеет незначительное значение в сравнении с пандемией коронавируса. Вирусы гриппа все время возникают, изменяются. Меры предосторожности такие же, как и при коронавирусе: не ходить, где много народа, носить маску», — рассказал Аграновский.

По данным ВОЗ, птичий грипп — это инфекционная болезнь птиц, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Люди могут заразиться им при контакте с инфицированной живой или мертвой домашней птицей или загрязненной окружающей средой (в том числе на рынках, где торгуют птицами). Для профилактики ВОЗ рекомендует регулярно мыть и тщательно сушить руки, прикрывать рот и нос при кашле и чихании, а так же как можно реже прикасаться руками к лицу.

Ранее в России подтвердили первый случай заражения человека новым птичьим гриппом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что вирус выявлен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где еще в декабре прошлого года была зарегистрирована вспышка гриппа птиц.