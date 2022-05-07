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Происшествия

Окраину Барнаула заволокло черным дымом

7 мая на выезде из Барнаула произошел пожар. Поднимающийся столб черного дыма был виден издалека.

На окраине Барнаула произошел пожар.
На окраине Барнаула произошел пожар.
https://vk.com/incident22

Как сообщают очевидцы, пожар произошел в районе Старого моста, около АЗС. Судя по фотографиям в соцсетях, возгорание случилось за забором территории Вагоноремонтного завода.

На месте работали пожарные.

Подробностей происшествия пока нет.

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