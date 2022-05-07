Окраину Барнаула заволокло черным дымом

Как сообщают очевидцы, пожар произошел в районе Старого моста, около АЗС. Судя по фотографиям в соцсетях, возгорание случилось за забором территории Вагоноремонтного завода.
На месте работали пожарные.
Подробностей происшествия пока нет.
7 мая на выезде из Барнаула произошел пожар. Поднимающийся столб черного дыма был виден издалека.
Как сообщают очевидцы, пожар произошел в районе Старого моста, около АЗС. Судя по фотографиям в соцсетях, возгорание случилось за забором территории Вагоноремонтного завода.
На месте работали пожарные.
Подробностей происшествия пока нет.
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