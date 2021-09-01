Оленевод неделю шел пешком до полиции, чтобы сознаться в тройном убийстве

Житель Охотского района Хабаровского края неделю шел пешком до пункта полиции в райцентре, чтобы сознаться в тройном убийстве.

По данным регионального СКР, в августе на территории оленеводческой фермы в Охотском районе между мужчиной и его знакомым возник конфликт во время распития спиртных напитков.

И мужчина из ружья застрелил своего знакомого и двух женщин, которые находились в этот момент на территории фермы.

Мужчина неделю пешком добирался до поселка Охотск, где обратился в полицию и сообщил о преступлении, пишет polit.ru.

Оленевода задержали.

Сейчас решается вопрос о взятии его под стражу. На ферму, которая находится в лесу вдалеке от населенных пунктов, выехала оперативно-следственная группа.

Ранее в Хакасии задержали 35-летнего местного жителя по делу об убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим.