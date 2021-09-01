Оленевод неделю шел пешком до полиции, чтобы сознаться в тройном убийстве

По данным регионального СКР, в августе на территории оленеводческой фермы в Охотском районе между мужчиной и его знакомым возник конфликт во время распития спиртных напитков.
И мужчина из ружья застрелил своего знакомого и двух женщин, которые находились в этот момент на территории фермы.
Мужчина неделю пешком добирался до поселка Охотск, где обратился в полицию и сообщил о преступлении, пишет polit.ru.
Оленевода задержали.
Сейчас решается вопрос о взятии его под стражу. На ферму, которая находится в лесу вдалеке от населенных пунктов, выехала оперативно-следственная группа.
Ранее в Хакасии задержали 35-летнего местного жителя по делу об убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим.