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Происшествия

Убийца рассказал, почему зарезал семью из пяти человек

В Хакасии 35-летнего местного жителя по делу об убийстве семьи из пяти человек в селе Джирим.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

Мужчина признался, что зарезал их, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по региону.

По версии следствия, два месяца мужчина встречался с 30-летней местной жительницей.

Накануне трагедии женщина сообщила ему о том, что больше не хочет отношений с ним.

Утром 5 августа из-за личной неприязни и, «желая причинить женщине моральные страдания и горе», мужчина пришел в дом к девушке. Ее не было дома, однако находилась ее семья.

Пришедший ранил ножом 56-летнюю хозяйку дома, ее 58-летнего сожителя, 19-летнего сына, восьмилетнюю внучку и 58-летнего брата-близнеца сожителя. Пострадавшие скончались на месте происшествия от ран.

Следователи осмотрели место происшествия и провели обыск дома у обвиняемого. У мужчины изъяли нож. Также у него взяли показания на месте преступления. Мужчине назначили судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается, пишет polit.ru.

Поймали мужчину трое местных жителей. Пришлось сбить машиной, однако теперь сельчане опасаются, что их привлекут к уголовной ответственности за такое задержание.

В 2004 году мужчину приговорили к 18 годам колонии за двойное убийство. Два месяца назад он вышел из тюрьмы и вернулся в село.

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