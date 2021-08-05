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Происшествия

Семью из пяти человек зарезали в Хакасии. Душегуба месяц назад выпустили из тюрьмы

В Хакасии возбудили уголовное дело по факту убийства семьи из пятерых человек, включая семилетнюю девочку, сообщает региональный СК.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

Сообщение об убийстве пятерых человек в селе Джирим поступило 5 августа.

«На месте происшествия обнаружены тела хозяйки дома, супруга, сына, малолетней внучки и брата супруга. Без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела», — рассказали в ведомстве.

Задержали местного 36-летнего жителя, ранее судимого за особо тяжкие преступления.

Как уточняет 19rus.info, душегуб всего лишь месяц находился на свободе — отсидел 18 лет за убийство двух женщин, дом которых сжег.

«Жертв могло быть и больше — известно, что озверевший ломился в дом к другой семье, но от расправы спасла запертая дверь», — отмечает издание.

Поймали мужчину трое местных жителей. Пришлось сбить машиной, однако теперь сельчане опасаются, что их привлекут к уголовной ответственности за такое задержание.

Ранее житель Красноярска получил пожизненный срок за убийство дедушки с дочкой и внучкой — он тоже вломился в дом и всех зарезал.

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