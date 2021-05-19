Сибиряк получил пожизненный срок за убийство дедушки с дочкой и внучкой

В Красноярске обвиняемого в тройном убийстве мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщает региональный СК.

Напомним, 32-летний мужчина расправился с соседями в конце марта 2020 года. Перед этим он насмотрелся видео со сценами насилия.

«Находясь в состоянии опьянения решил совершить убийство путем расправы над соседями, с которыми проживал на одной лестничной площадке», — рассказали в ведомстве.

Мужчина постучал в дверь, которую открыла 47-летняя женщина, знавшая его. Он схватил соседку и нанес множественные удары ножом.

Далее пошел по квартире, где нашел девятилетнюю девочку и 77-летнего пенсионера — их тоже жестоко зарезал.



Мужчина попытался скрыть следы своего преступления, инсценировав все таким образом, что это якобы дедушка убил семью и себя.

Следствие быстро вышло на след убийцы, который отрицал свою вину. Однако удалось полностью опровергнуть его алиби и найти доказательства.

«Проведены генетические судебно-медицинские и иные экспертизы. Допрошено более 70 свидетелей, показания которых помогли установить детали и изобличить», — отметили в СК.

Присяжные вынесли мужчине обвинительный вердикт, на основании которого суд назначил пожизненное наказание.

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