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Жизнь

Сибиряк получил пожизненный срок за убийство дедушки с дочкой и внучкой

В Красноярске обвиняемого в тройном убийстве мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщает региональный СК.

Кровь. Нож. Убийство
Кровь. Нож. Убийство
СС0

Напомним, 32-летний мужчина расправился с соседями в конце марта 2020 года. Перед этим он насмотрелся видео со сценами насилия.

«Находясь в состоянии опьянения решил совершить убийство путем расправы над соседями, с которыми проживал на одной лестничной площадке», — рассказали в ведомстве.

Мужчина постучал в дверь, которую открыла 47-летняя женщина, знавшая его. Он схватил соседку и нанес множественные удары ножом.

Далее пошел по квартире, где нашел девятилетнюю девочку и 77-летнего пенсионера — их тоже жестоко зарезал.


Мужчина попытался скрыть следы своего преступления, инсценировав все таким образом, что это якобы дедушка убил семью и себя.

Следствие быстро вышло на след убийцы, который отрицал свою вину. Однако удалось полностью опровергнуть его алиби и найти доказательства.

«Проведены генетические судебно-медицинские и иные экспертизы. Допрошено более 70 свидетелей, показания которых помогли установить детали и изобличить», — отметили в СК.

Присяжные вынесли мужчине обвинительный вердикт, на основании которого суд назначил пожизненное наказание.

Ранее altapress.ru рассказал историю отправленного на пожизненное заключение алтайского каннибала, который «попробовал только кусочек».

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