Сибиряк зарезал дедушку с дочкой и внучкой, насмотревшись видео с насилием

Жителя Красноярска, которого обвинили в убийстве трех человек, ожидает пожизненное наказание, сообщает региональная прокуратура.

32-летний мужчина расправился с соседями в конце марта 2020 года. По версии следствия, перед этим он насмотрелся видео со сценами насилия.

«Он прошел к соседней квартире, где проживали двое взрослых (75-летний мужчина и 47-летняя женщина) и один девятилетний ребенок. Дверь ему открыла женщина, после чего напал на нее и членов ее семьи, нанеся им множественные смертельные ножевые ранения», — рассказали в ведомстве.

Вину в преступлении мужчина не признал. Его дело рассмотрит суд с участием присяжных заседателей.

«Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы», — подчеркнули в прокуратуре.



Как уточняет «Проспект Мира», тела убитой семьи обнаружила родственница, когда 30 марта пришла в гости.

После этого задержали соседа. Примечательно, что изначально он признался в убийстве, а после отказался от своих слов.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений причинил смертельные телесные повреждения мужчине, его дочери и внучке», — отметили тогда в полиции.

В региональном СК сообщали, что мужчина поддерживал с соседями «ровные бесконфликтные отношения». Жильцы дома охарактеризовали убитую семью как положительную.

Ранее в деле зверски убитой жительницы Бердска, продававшей машину, всплыли новые факты — ее душили по очереди двое мужчин.