Омские учителя отрицают избиение первоклассницы с эпилепсией. Просто потоптались на портфеле

Учителя называют преувеличенной информацию об избиении больной эпилепсией девочки в школе в деревне Гауф, сообщает Om1.ru .

Об избиении СМИ рассказали накануне. В частности, как пишет НГС55.ru, инцидент произошел перед уроком музыки. Одна из девочек сбросила с парты портфель своей одноклассницы на пол, чтобы освободить уже занятое место.

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После этого несколько школьников начали прыгать на рюкзакеа затемкак утверждает мама пострадавшего ребенкаи вовсе избили девочку.

По словам женщины, одна школьница держала руки семилетней девочки, а другая несколько раз ударила ее по лицу так сильно, что осталась царапина от ногтей, а затем в пах.

На следующий день женщина отправилась к директору и рассказала о произошедшем.

Директор вызвала к себе всех участников конфликта и классного руководителя. Однако разговор, как рассказала мать ребенка, не сложился.

«С первых же минут разговор повернулся в защиту тех детей, кто причинил вред моему ребенку. Разговор был о том, что они боялись идти в школу, испытывали стресс. А мне в грубой форме ответили, что я на несчастье своего ребенка просто хочу заработать денег», — передала женщина суть встречи.

По ее словам, классный руководитель орала: «Забирайте документы и уходите отсюда!»

Что касается «зарабатывания денег», то, как пояснила мать ребенка, был поврежден новый футляр с очками, лежавший в рюкзаке, а также линза для очков.

Очки. СС0

По данным Om1.ru, женщина уже перевела ребенка в другую школу. Сейчас пытается добиться справедливости и получить деньги за испорченные вещи.

При этом в школе, где произошел инцидент, отрицают факт избиения.

Одна из педагогов образовательного учреждения пояснила изданию «Подъем», что вся ситуация сильно преувеличена мамой девочки.

«Да, дети повздорили, но мама пытается из этой ситуации получить как можно больше денег. Девочка пришла в класс, и одноклассник ей сообщил, что ее портфель скинули и потоптались на нем», — сказала учитель.

Она также рассказала, что классный руководитель не мог быть вместе с детьми, поскольку у него два класса и она находилась в другом кабинете. Однако в это время, по ее словам, с детьми находился дежурный учитель.

В целом, как подчеркнула педагог, после того, как потоптались на портфеле, все было мирно — девочки сидели за партами, а мальчики играли. Так что не произошло ничего страшного.