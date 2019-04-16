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16 апреля 3°C

«Он сказал, это чужие дети»: жительница Барнаула на Первом канале рассказала, как муж лишил ее дочерей

Жительница Барнаула рассказала в программе «Мужское / Женское» на Первом канале, как социальные службы якобы насильно забрали ее дочерей. Дарья Третьякова считает, что детей в детский дом отправил ее муж Евгений. Сам он это категорически отрицает.

Дарья Третьякова с бывшим мужем.
Дарья Третьякова с бывшим мужем.
Скриншот программы "Мужское / Женское"

На передаче Дарья Третьякова заявила, что ее дочь украли социальные службы.

По ее словам, дочерей она была вынуждена оставить с бывшим мужем на время поисков нового жилья. Когда спустя неделю женщина вернулась, дети уже были в детдоме.

Дарья Третьякова рассказывает, что муж привел детей в полицию и сказал, что это незнакомые и «чужие» дети.

По версии экс-супруга, женщина сама заявила, что отдаст детей в детдом, а потом — пропала на две недели. Ему якобы пришлось уволиться с работы, чтобы сидеть с девочками. В органах опеки мужчина рассказал, что мать детей потерялась.

В эфире бывшие возлюбленные развязали конфликт, в ходе которого возникли подозрения, что один ребенок может быть совсем от другого мужчины. Чтобы разобраться, пришлось делать ДНК-тест.

Ранее Дарья Третьякова уже рассказывала свою историю. Во время визита социальных служб, по ее словам, она была беременна. Во время драки за дочку она потеряла ребенка.

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