«Она была в хорошем настроении». Версия о суициде 12-летней школьницы из Рубцовска не подтвердилась

В уголовном деле о гибели 12-летней девочки из Рубцовска появились новые подробности. Возможно, смерть ребенка была несчастным случаем. Об этом в ходе брифинга 31 мая журналистам рассказал заместитель руководителя следственного управления СКР Константин Мальцев.

Напомним, тело девочки было найдено 8 апреля этого года в квартире, где жила ее семья. Тогда в следкоме сообщили, что признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Перед смертью между ученицей 5-го класса рубцовского лицея «Эрудит» и завучем учебного заведения состоялся разговор. Известно, что он касался ролика, выложенного ребенком в «Tik-Tok».

Игрушка. Плюшевый медведь. pixabay.com.

Кроме того, сообщалось, что после беседы с педагогом девочке якобы стало плохо, о чем она рассказала своим подругам. В этот же день ребенок умер.

В обстоятельствах произошедшего разбирались не только следователи СК, но и региональное минобразования, а также уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Константин Мальцев рассказал, что уголовное дело о смерти 12-летней школьницы еще расследуется. Известна причина смерти — аспирация пищевыми массами.

Следственный комитет. Анна Зайкова

«Одним словом, асфиксия. Девочка задохнулась, употребляя пищу. Сейчас мы пытаемся разобраться, как это могло случиться. Перед смертью она была в хорошем настроении, что подтверждает и мама девочки», — подчеркнул замруководителя следственного управления.

Он добавил, что опираясь на полученные данные экспертов, можно говорить о том, что девочка умерла из-за несчастного случая, не связанного с походом в школу. Это могло быть просто совпадением. Тем не менее, пока дело расследуется по статье «причинение вреда по неосторожности».

Следователи будут и дальше работать устанавливать все детали случившегося. Планируется провести ряд дополнительных экспертиз.