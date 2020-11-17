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Происшествия

Опасный преступник-иностранец проник в Алтайский край и спрятался в кустах

Пограничники задержали в Рубцовском районе иностранца, который обошел пункты пропуска и «скрытно передвигался со стороны Республики Казахстан в Россию». Оказалось, что мужчину неоднократно судили за тяжкие преступления и навсегда запретили въезд в РФ.

Граница, забор.
Граница, забор.
CC0

Сотрудники ПУ ФСБ по Алтайскому краю заметили неизвестного. Он пересек границу и попытался скрыться в густом кустарнике, рассказали пограничники. Они отправили служебную собаку.

Нарушителя поймали за считанные минуты.

«В результате разбирательства установлено, что задержанным является гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, который ранее находясь на территории Российской Федерации, совершал тяжкие преступления, за что неоднократно был судим и отбывал наказания в местах лишения свободы», — сообщили в ведомстве.

На иностранца завели уголовное дело за незаконное пресечение государственной границы.

Ранее Казахстан ужесточил правила пропуска через госграницу в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

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