Следствие подтвердило зверства опекунов по отношению к четырем мальчикам в алтайском селе

Следователи в Алтайском крае завели уголовное дело по поводу истязаний четверых детей в приемной семье в селе Заковряшино Крутихинского района. Об этом вечером 11 октября заявили в пресс-центре ведомства.

По данным следствия, с 2019 по октябрь 2021 года на воспитании в замещающей семье в селе Заковряшино Крутихинского района находились четверо мальчиков: 2007, 2008 и 2010 годов рождения.

Долгое время члены опекуны систематически избивали детей и причиняли им психические страдания.

Не выдержав истязаний, дети сбежали из семьи. Сейчас они находятся в одном из детских учреждений края.

«Следователь СК допрашивает потерпевших и свидетелей произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы», — отметили в СК.

Там также изучат причины и условия совершения преступления и дадут оценку должностным лицам органов системы профилактики на предмет надлежащего исполнения обязанностей по работе с замещающими семьями.

Напомним, о зверствах в приемной семье стало известно из анонимного сообщения в соцсетях. Жительница края забила тревогу, так как эту историю якобы пытаются замять.

Она рассказала, что дети жили в семье как бесплатная рабочая сила и постоянно подвергались моральным и физическим издевательствам.

Мальчики постоянно были голодные, начали воровать хлеб в школьной столовой. По распоряжению директора им даже стали накладывать порции побольше.

«Детей кормили пайками. Например, при работе пастухом пайка мальчика составляла кусочек хлеба, один огурец, один помидор и все. Это за день работы в поле, в любую погоду» — отмечала женщина.

Полицию в день побега ребят вызвали не опекуны, а посторонние люди, которые увидели избитых детей и ужаснулись.