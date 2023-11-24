24 ноября
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Происшествия

Опытный скайдайвер столкнулся в полете с крылом самолета и лишился головы

Вынесен приговор летчику, который обезглавил скайдайвера, выпрыгнувшего из самолета, сообщает Le Parisien.

Прыжок с парашютом.
Прыжок с парашютом.
Ирина Пергаева.

ЧП случилось во Франции еще в 2018 году. Расследование и судебное разбирательство длилось пять лет.

Что произошло

Опытный скайдайвер лишился головы при столкновении с крылом самолета, из которого он совершал прыжок. Он прыгал не с парашютом, а в специальном вингсьюте, который позволяет планировать по воздуху, указывает Lenta.ru.

Приговор

Пилота признали виновным в непреднамеренном убийстве и приговорили к 12 месяцам условного срока.

Ранее парашютист красиво приземлился на барнаульскую набережную во время авиашоу. А самолет с парашютистами разбился в Татарстане: погибли 16 человек.

Самолет разбился через несколько минут после взлета. Летел низко над деревьями, причем нос был задран, а хвост опущен вниз. Затем начал разворачиваться над болотами, еще сильнее снизился и упал.

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