Определили приоритетную версию взрыва в «пятиэтажке» в Нижневартовске

Следственный комитет определил, что наиболее вероятной причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона при монтаже.
Согласно этой версии, бытовой газовый баллон находился в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже. Взрыв произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону.
Чрезвычайное происшествие случилось вечером 5 декабря в Нижневартовске. В доме повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами одного из подъездов. Известно о шести погибших.
Спасатели продолжают разбирать завалы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
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