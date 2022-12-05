5 декабря
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Происшествия

Определили приоритетную версию взрыва в «пятиэтажке» в Нижневартовске

Стала известна приоритетная версия взрыва в пятиэтажном жилом доме в Нижневартовске. Об этом сообщают РИА Новости.

Газ
Газ
СС0

Следственный комитет определил, что наиболее вероятной причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона при монтаже.

Согласно этой версии, бытовой газовый баллон находился в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже. Взрыв произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону.

Чрезвычайное происшествие случилось вечером 5 декабря в Нижневартовске. В доме повреждены межэтажные перекрытия между первым, вторым и третьим этажами одного из подъездов. Известно о шести погибших.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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