Опубликован отчет о столкновении с подводной горой атомной субмарины

У столкнувшейся с ранее неизвестной подводной горой в Южно-Китайском море американской атомной подводной лодки (АПЛ) Connecticut типа Seawolf отказывал внутрикорпусный носовой гидроакустический комплекс (ГАК), пишет The Drive со ссылкой на отчет о произошедшем.

Задний ГАК субмарины был исправен, однако, по словам моряков, его работа ухудшалась на скорости выше 16 узлов.

Имелся ряд расхождений между данными зондирования морского дна, собранными АПЛ, и изначально имеющейся информацией из навигационных кар, говорится в отчетет. Для уточнения сведений экипажем подводной лодки рассматривалась возможность использования датчиков в активном режиме, что могло привести к обнаружению АПЛ.

Однако некорректная работа комплекса не могла повлиять на столкновение подлодки с подводной горой, говорится в отчете. Причиной инцидента могли стать, в частности, недостаточная подготовка экипажа и отсутствие слаженности в работе команды, пишет Lenta.ru.

Что произошло

В октябре 2021 года атомная подводная лодка Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в районе Южно-Китайского моря, ограниченном островом Хайнань, Парасельскими островами и каналом Баши.

11 подводников получили травмы (численность экипажа — 130 человек). После засекреченного изначально инцидента, произошедшего 2 октября, АПЛ перешла в надводное положение.

Образование подводных гор

Топография дна Южно-Китайского моря, в глубинах которого подводная лодка Connecticut столкнулась с неизвестным объектом, из-за тектонической активности подвержена частым изменениям.

О типе подлодки

Таких подлодок в ВМС США всего три. Все они приписаны к тихоокеанской базе подводных лодок Китсап-Бангор (штат Вашингтон). Стоимость каждой достигает в текущих ценах составляет $8,5 млрд.