26 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Опубликован отчет о столкновении с подводной горой атомной субмарины

У столкнувшейся с ранее неизвестной подводной горой в Южно-Китайском море американской атомной подводной лодки (АПЛ) Connecticut типа Seawolf отказывал внутрикорпусный носовой гидроакустический комплекс (ГАК), пишет The Drive со ссылкой на отчет о произошедшем.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Задний ГАК субмарины был исправен, однако, по словам моряков, его работа ухудшалась на скорости выше 16 узлов.

Имелся ряд расхождений между данными зондирования морского дна, собранными АПЛ, и изначально имеющейся информацией из навигационных кар, говорится в отчетет. Для уточнения сведений экипажем подводной лодки рассматривалась возможность использования датчиков в активном режиме, что могло привести к обнаружению АПЛ.

Однако некорректная работа комплекса не могла повлиять на столкновение подлодки с подводной горой, говорится в отчете. Причиной инцидента могли стать, в частности, недостаточная подготовка экипажа и отсутствие слаженности в работе команды, пишет Lenta.ru.

Что произошло

В октябре 2021 года атомная подводная лодка Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в районе Южно-Китайского моря, ограниченном островом Хайнань, Парасельскими островами и каналом Баши.

11 подводников получили травмы (численность экипажа — 130 человек). После засекреченного изначально инцидента, произошедшего 2 октября, АПЛ перешла в надводное положение.

Образование подводных гор

Топография дна Южно-Китайского моря, в глубинах которого подводная лодка Connecticut столкнулась с неизвестным объектом, из-за тектонической активности подвержена частым изменениям.

О типе подлодки

Таких подлодок в ВМС США всего три. Все они приписаны к тихоокеанской базе подводных лодок Китсап-Бангор (штат Вашингтон). Стоимость каждой достигает в текущих ценах составляет $8,5 млрд.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость