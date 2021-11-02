Стало известно, с каким подводным объектом столкнулась субмарина с ядерным реактором

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut столкнулась в Южно-Китайском море с не отмеченной на карте подводной горой, сообщает интернет-ресурс института ВМС США (USNI).

Расследование инцидента закончилось на прошлой неделе. Вывод об этом будут рассмотрены командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмиралом Карлом Томасом. Ему предстоит определить, будут ли приняты дополнительные меры в связи со случившимся, пишет Газета.Ru.

«В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Командующий Седьмого флота США определит целесообразность последующих действий, включая привлечение к ответственности», — отметила официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс.

Что произошло

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с неким объектом в Индо-Тихоокеанском регионе. 11 подводников получили травмы (численность экипажа — 130 человек). После засекреченного изначально инцидента, произошедшего 2 октября, АПЛ перешла в надводное положение.

О типе подлодки

Таких подлодок в ВМС США всего три. Все они приписаны к тихоокеанской базе подводных лодок Китсап-Бангор (штат Вашингтон). Стоимость каждой достигает в текущих ценах составляет $8,5 млрд.