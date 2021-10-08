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Происшествия

Субмарина с ядерным реактором врезалась в неизвестный объект, ранены 11 подводников

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с неким объектом в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Navy Times.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Сейчас подлодка после столкновения находится «в безопасном, стабильном состоянии», ядерная установка не пострадала, сообщает ВМС США.

По последним данным. 11 подводников получили неопасные для жизни травмы (численность экипажа — 130 человек).

После засекреченного изначально инцидента, произошедшего 2 октября, АПЛ перешла в надводное положение. Подлодка уже прибыла базу на острове Гуам в западной части Тихого океана.

Военные не уточняют, с чем именно столкнулась подлодка, сообщает «Интерфакс».

Неназванное официальное лицо заявило Navy Times, что, по первым данным, речь не идет о столкновении с другой подводной лодкой или кораблем. По последним данным, подводная лодка могла столкнуться с затонувшим кораблем или контейнером, упавшим в море с грузового судна.

Ранее сообщалось, что американские подводные лодки засекли под водой загадочные объекты. Где и когда именно были замечены объекты — не уточняется. При этом утверждается, что их поведение не может быть объяснено с точки зрения существующих технологий.

Другие детали произошедшего не приводятся.

О типе подлодки

Таких подлодок в ВМС США всего три. Все они приписаны к тихоокеанской базе подводных лодок Китсап-Бангор (штат Вашингтон). Стоимость каждой достигает в текущих ценах составляет $8,5 млрд.

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