Загадочные объекты под водой засекли американские подводные лодки

Американские субмарины зафиксировали неопознанные объекты при помощи гидролокаторов.

Где и когда именно были замечены объекты — не уточняется. При этом утверждается, что их поведение не может быть объяснено с точки зрения существующих технологий, пишет Lenta.ru.

Другие детали произошедшего не приводятся.

Ранее бывший лейтенант ВМС США Райан Грейвс рассказал о встречах с НЛО. По словам экс-военного, он и другие пилоты его эскадрильи истребителей F/A-18 наблюдали «странные и весьма маневренные» неопознанные объекты над водной гладью в районе Атлантического океана.

Жучки-клопы

Экипаж атомной подводной лодки USS Connecticut целый год страдал от нашествия клопов. Проблема появилась в марте прошлого года, когда субмарина находилась на учениях в Северном Ледовитом океане. Подводники в течение нескольких месяцев пытались справиться с ней самостоятельно, но безуспешно. В настоящее время в отсеках субмарины проведена обработка специальными веществами от насекомых.