Опубликована оперативная съемка, как «вор в законе» отбывает под конвоем за рубеж

МВД показало, как проходила экстрадиция «криминального генерала» Тариела Ониани (Таро) из России в Испанию.

На кадрах оперативной съемки видно, как Таро с закованными в наручники руками выходит из автозака под конвоем. Затем производится досмотр личных вещей «криминального генерала» в присутствии представителей испанской полиции, мужчина садится в самолет в аэропорту Шереметьево.

В Испании Таро обвиняется в отмывании денег и создании преступного сообщества. Находился в международном розыске.

Коротко

Тариел Ониани (Таро) — криминальный деятель и предприниматель грузинского происхождения, «вор в законе». Таро в преступной среде неоднократно подозревали к причастности к покушениям на криминальных авторитетов — на Деда Хасана и Япончика, однако официальных обвинений в связи с данными инцидентами вору в законе силовиками никогда не предъявлялось, пишет ura.ru.

Лишен российского гражданства.

Тюрьма-свобода-тюрьма

В июле 2010 года Хамовнический суд Москвы признал Тариела Ониани виновным в похищении человека и вымогательстве, он получил 10 лет тюрьмы. Таро должен был выйти на свободу 9 апреля.

Но его тут же задержали вновь, для того, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе. «Вектор судьбы» оказался направлен на Испанию.

Чемодан , вокзал

Ранее сообщалось, что «воры в законе» начали спешно уезжать из РФ — это связано с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона, который вводит ответственность за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки.

Тюрьма , колючая проволока. CC0

Радикальные меры

В Госдуму РФ на рассмотрение внесли законопроект глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

«По действующему закону, отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы — это террористы или маньяки. Однако лидеры организованного преступного сообщества (ОПС) представляют не меньшую общественную опасность», — пояснил Пискарев.

Если поправки примут, то осужденных за положение в преступной иерархии будут содержать отдельно и в местах лишения свободы, и в СИЗО.