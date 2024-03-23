Опубликованы кадры нападения террористов на "Крокус Сити Холл"

Несколько террористов в упор расстреливали собравшихся.
По данным Следственного комитета, погибли более 60 человек, более 140 ранены. Число жертв может увеличиться — среди раненых есть в крайне тряжелом состоянии.
Заблокированы
Часть людей спустилась в подвал, другие оказались заблокирована на крыше. Это ближе к 22:00 мск. Некоторые спрятались в вентиляционной шахте.
СОБР и площадь пожара
Специальная группа быстрого реагирования смогла войти в здание только в 21:30.
Террористы скрылись.
В Москве ввели план «Сирена». Мера безопасности усилили в московскизх аэропортах и на станциях метро. Дополнительный контроль ввели на всей сети дорог.
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