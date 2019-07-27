Опубликованы кадры задержания экс-чиновника барнаульской мэрии

УФСБ России по Алтайскому краю опубликовало видео с задержания бывшего председателя комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексея Каретникова . Экс-чиновника подозревают в присвоении и растрате бюджетных денежных средств, сообщают « Вести. Алтай ».

В отношении Каретникова возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с января по май 2019 года он и подписал документы с завышенной стоимостью услуг по проведению сторонним исполнителем спортивных мероприятий для нужд комитета. Соревнования оценили в 216 тысяч рублей.

После получения части этой суммы, чиновника задержали сотрудники Управления ФСБ по Алтайскому краю. В настоящее время по этому уголовному делу ведутся следственные действия.