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Происшествия

Опубликованы кадры задержания экс-чиновника барнаульской мэрии

УФСБ России по Алтайскому краю опубликовало видео с задержания бывшего председателя комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексея Каретникова. Экс-чиновника подозревают в присвоении и растрате бюджетных денежных средств, сообщают «Вести. Алтай».

Алексей Каретников
Алексей Каретников
https://www.instagram.com/alekseikaretnikov/

В отношении Каретникова возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с января по май 2019 года он и подписал документы с завышенной стоимостью услуг по проведению сторонним исполнителем спортивных мероприятий для нужд комитета. Соревнования оценили в 216 тысяч рублей.

После получения части этой суммы, чиновника задержали сотрудники Управления ФСБ по Алтайскому краю. В настоящее время по этому уголовному делу ведутся следственные действия.

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