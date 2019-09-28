Опубликовано видео допроса 22-летнего преступника, совершившего тройное убийство в Алтайском крае

По подозрению в тройном убийстве 27-летней матери и двух ее детей задержан 22-летний житель Славгородского района (Алтайский край). Он — родной брат гражданского мужа убитой.

По версии следствия, потерпевшая собрала личные вещи, документы и совместно с двумя детьми (10 и 4 лет) решила уехать в другой регион, говорится в сообщении СУ СК России по Алтайскому краю. Она попросила родного брата гражданского супруга подвезти ее и детей до вокзала.

По дороге мужчина во время ссоры убил женщину и детей, а тела сокрыл в лесополосе в нескольких километрах от села Павловка. Там они и были обнаружены при проведении следственных мероприятий с участием подозреваемого.

В опубликованном СКР по Алтайскому краю видеофрагменте допроса убийца рассказывает, как совершил преступление.

Он ранее не судим.

Оперативно-розыскные мероприятия

Полицейские и следователи с момента поступления заявления об исчезновении сельчан проводили комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавших без вести.

Рассматривались различные версии, отрабатывались лица, с которыми общалась женщина. В СМИ были размещены ориентировки с приметами и фотографиями разыскиваемых.

В поиске участвовали и волонтеры.