5 мая
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Происшествия

Опубликовано видео, как мужчина погрузил чужой Lamborghini на эвакуатор и скрылся с парковки

Мужчина с помощью эвакуатора украл Lamborghini Murcielago за 12 млн рублей и попал на видео.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

Он предъявил охраннику парковки торгового центра ложного свидетельства о регистрации авто, потом погрузил машину на эвакуатор.

Угонщика задержали несколько часов спустя, он собирался продать машину, а после скрыться, пишет Lenta.ru.

Задержанного поместили под стражу.

Ранее пьяный барнаулец хотел угнать два автомобиля за ночь. Выяснили, что задержанный уже был осужден за разбойное нападение. Возбудили два уголовных дела: за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и за покушение на завладение. Также составили протокол за отказ от прохождения теста на алкоголь.

А другой водитель устроил массовое ДТП, подрался с гаишниками и спасателями.

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