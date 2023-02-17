Барнаулец решил проехаться в автобусе и угнал его

50-летний барнаулец подал в полицию заявление об угоне его автобуса Hyundai.
По словам пострадавшего, он припарковался возле дома, оставил машину прогреваться и отлучился по делам.
Когда владелец вернулся, автобус уже пропал.
Оказалось, угонщик в это время был в гостях у знакомых. Проходя мимо автобуса, подозреваемый решил, что будет здорово на нем прокатиться. Он сел в заведенную машину и уехал.
Позднее автомобиль нашли без видимых повреждений на одной из улиц Барнаула.
Возбудили уголовное дело.
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