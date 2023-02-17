17 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Барнаулец решил проехаться в автобусе и угнал его

Полиция задержала мужчину 1981 года рождения, которого подозревают в угоне машины. Об этом сообщают в МВД по Алтайскому краю.

Автобус.
Автобус.
unsplash.com

50-летний барнаулец подал в полицию заявление об угоне его автобуса Hyundai.

По словам пострадавшего, он припарковался возле дома, оставил машину прогреваться и отлучился по делам.

Когда владелец вернулся, автобус уже пропал.

Оказалось, угонщик в это время был в гостях у знакомых. Проходя мимо автобуса, подозреваемый решил, что будет здорово на нем прокатиться. Он сел в заведенную машину и уехал.

Позднее автомобиль нашли без видимых повреждений на одной из улиц Барнаула.

Возбудили уголовное дело.

Ранее лихой россиянин угнал автомобиль, чтобы догнать свой поезд.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость