8 октября
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Происшествия

Опубликовано видео, как на Крымском мосту загорелась цистерна с топливом и обрушилась автомобильная часть

На Крымском мосту горит цистерна с топливом, сообщает Керчь.ФМ

Крымский мост через Керченский пролив.
Крымский мост через Керченский пролив.
kremlin.ru

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, судоходные арки моста не повреждены.

«О причинах и последствиях говорить рано», — считает советник.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Между тем очевидцы сообщили о взрывах на товарном поезде, который как раз проезжал на мосту.

По последним данным, на Крымском мосту повредилась и автомобильная часть. Упало в воду несколько пролетов дорожного полотна — часть дороги по которой осуществлялось движение со стороны Тамани в сторону Керчи. Движение по мосту не осуществляется.

ЧП произошло 8 октября в 06:00.

Ранее самолет-разведчик в зоне Крымского моста зафиксировал авиаресурс.

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