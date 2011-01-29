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29 января -11°C

Опубликовано видео, как погребенных под снегом мужчин и кота выкапывают казахстанские спасатели

В спасательную службу Казахстана поступило сообщение, что необходимо срочно эвакуировать двух человек с бывшего полевого стана. Мужчины находились там во время снежной стихии.

Снегопад в Казахстане.
Снегопад в Казахстане.
vk.com/emer_rk

Мужчин направили туда вместе с оборудованием для обработки земли.

Нахождение и состояние данных людей было неизвестно из-за отсутствия связи. Спасательную операцию проводили в условиях нулевой видимости, говорится в сообщении Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан.

Спустя сутки после сообщения мужчин обнаружили в полностью заметенной землянке. На момент обнаружения их состояние было удовлетворительное.

Один из пострадавших вынес из землянки и кота.

Режим ЧС

В столице страны Нур-Султане уже ввели из-за бурана режим ЧС, в нескольких областях Казахстана это планируют сделать в ближайшее время.

В столице отменены занятия в школах и колледжах, рабочий день рекомендовано сократить, экстренные службы работают в усиленном режиме, авиарейсы отменены или задерживаются, сообщает eadaily.com.

В стране остаются закрытыми 95 участков автомобильных дорог. Штормовые предупреждения были объявлены 13 раз. Несмотря на буран, люди куда-то все же едут. Причем за пределы населенных пунктов и с детьми.

Многие автомобилисты бросили свои машины на дорогах, чтобы не быть заживо погребенными, и укрываюся на технике спасателей.

Всего спасатели эвакуировали порядка 1000 человек.

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