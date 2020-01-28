Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 января
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Вот как выглядят заваленные снегом дороги: Казахстан накрыли сильные снегопады

В Казахстане, как и в соседнем Алтайском крае, тоже наступил самый настоящий снежный апокалипсис, рассказывают в интернет-сообществе «Барнаул 22».

Занесенная снегом трасса в Казахстане.
Занесенная снегом трасса в Казахстане.
vk.com/barneos22.

Трассы заметены, автомобили «вросли» в сугробы. Люди пытаются откопать свои машины.

На одном из видео трасса Экибастуз-Павлодар. По обочинам стоят фуры, проезда практически нет.

«Сидите дома с женой. Вот стоят фуры застрявшие… в снежном плену — называется так. Бесконечный ряд фур. Автобусы с людьми», — комментирует автор видео.

«Люди бросают машины и уходят. Просто так бросают и уходят», — показывает сугробы на дорогах автор другого видео.

А на этом видео мужчина показывает, как на трассе откапывают автомобиль из сугроба, который в два раза выше самой машины.

Как сообщает Almaty.tv, в девяти областях Казахстана закрыто движение на трассах из-за непогоды. Всего из-за плохих погодных условий ограничены участки на 61 автодороге.

Напомним, тяжелая обстановка из-за погодных условий складывается в Алтайском крае. По данным на утро 28 января, проезд закрыт на 11 участках, сообщили в краевом минтрансе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость