Вот как выглядят заваленные снегом дороги: Казахстан накрыли сильные снегопады

В Казахстане, как и в соседнем Алтайском крае, тоже наступил самый настоящий снежный апокалипсис, рассказывают в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

Трассы заметены, автомобили «вросли» в сугробы. Люди пытаются откопать свои машины.

На одном из видео трасса Экибастуз-Павлодар. По обочинам стоят фуры, проезда практически нет.

«Сидите дома с женой. Вот стоят фуры застрявшие… в снежном плену — называется так. Бесконечный ряд фур. Автобусы с людьми», — комментирует автор видео.

«Люди бросают машины и уходят. Просто так бросают и уходят», — показывает сугробы на дорогах автор другого видео.

А на этом видео мужчина показывает, как на трассе откапывают автомобиль из сугроба, который в два раза выше самой машины.

Как сообщает Almaty.tv, в девяти областях Казахстана закрыто движение на трассах из-за непогоды. Всего из-за плохих погодных условий ограничены участки на 61 автодороге.

Напомним, тяжелая обстановка из-за погодных условий складывается в Алтайском крае. По данным на утро 28 января, проезд закрыт на 11 участках, сообщили в краевом минтрансе.