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Происшествия

Опубликовано видео, как здоровенный медведь гоняется за людьми по улицам российского города

В Нижневартовске 17 марта утром медведь вышел в город и устроил переполох.

Медведь довольный.
Медведь довольный.
CC0

Люди стали убегать от него — кто-то с остановок общественного транспорта прятались внутрь автомобилей, водители которых останавливались, кто-то залезал на крышу остановок, сообщил телеканал «Самотлор».

Одному мужчине не удалось спрятаться и за ним погнался медведь. В какой-то момент мужчина начал перебегать дорогу, следом за ним бежал и медведь. Однако остановил животное водитель автобуса, который сбил его.

Как видно на записях, от встречи с автобусом медведь не пострадал.

Медведя удалось запереть на территории близлежащего предприятия, на месте работают сотрудники МЧС и полиции, пишет «Росбалт».

Ранее сообщалось, что в Сибири медведи начали гоняться за велосипедистами. В Алтайском крае такие случае тоже не редки. Осенью прошлого года косолапый зашел прямо на пасеку в Заринском районе и хорошенько там поживился.

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