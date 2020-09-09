Опубликовано видео перехвата Су-27 самолетов-разведчиков над Балтикой

На кадрах истребитель летит рядом с американским стратегическим самолетом-разведчиком и шведским самолетом-разведчиком.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик „Гольфстрим“ ВВС Швеции. После разворота иностранных самолетов российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — рассказали в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что пилот Су-27 выполнил полет в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Нарушения госграницы допущено не было, добавили в Национальном центре управления обороной.
Ранее Шестой флот ВМС США опубликовал видео перехвата американского самолета российскими Су-35, назвав его небезопасным.