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Опубликовано видео перехвата Су-27 самолетов-разведчиков над Балтикой

Минобороны России опубликовало видео перехвата российским Су-27 американского и шведского самолетов-разведчиков над Балтийским морем.

Истребитель Су-27.
Истребитель Су-27.
Виталий В. Кузьмин в wikimedia.org

На кадрах истребитель летит рядом с американским стратегическим самолетом-разведчиком и шведским самолетом-разведчиком.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик „Гольфстрим“ ВВС Швеции. После разворота иностранных самолетов российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — рассказали в ведомстве.


В Минобороны подчеркнули, что пилот Су-27 выполнил полет в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения госграницы допущено не было, добавили в Национальном центре управления обороной.

Ранее Шестой флот ВМС США опубликовал видео перехвата американского самолета российскими Су-35, назвав его небезопасным.

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