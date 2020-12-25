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Происшествия

Опубликовано видео с автобусом, вылетевшим с трассы под Рязанью. Четверо погибли, много раненых

Четыре человека погибли и 11, включая ребенка, получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Рязанской области, сообщает V1.RU.

Автобус вылетел с трассы "Волгоград - Москва".
Автобус вылетел с трассы "Волгоград - Москва".
кадр из видео.

Ночью 25 декабря пассажирский автобус рейса «Москва — Волгоград» вылетел с трассы и опрокинулся в кювет.

Как сообщили в региональном МВД, трагедия произошла на 247-м километре автодороги Р-22 «Каспий».

«32-летний водитель, управляя автобусом, не справился с управлением, выехав в кювет с последующим опрокидыванием. Всего в автобусе находились 26 человек», — рассказали в ведомстве.


В результате ДТП четыре человека, включая водителя, скончались на месте. Травмы получили 11 человек — им оказывают медпомощь, трое находятся в реанимации.

Изначально сообщили о трех погибших, однако после под автобусом обнаружили тело четвертой жертвы.

Местные жители отмечают, что «дорога очень плохая». В региональном МЧС напомнили о необходимости соблюдения на дороге установленных правил.

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