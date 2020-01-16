Опубликовано видео с места расстрела людей в суде Новокузнецка

По версии следствия, утром 45-летний мужчина с ружьем пришел на судебный участок мирового суда. На входе его остановил 45-летний пристав, в которого нападавший выстрелил. Сотрудник получил ранение в живот и умер в машине скорой помощи.
Далее стрелок прошел в кабинет, где находилась 43-летняя женщина. Она получила дробью в лицо и ноги, сейчас ее состояние оценивается как тяжелое.
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному», — рассказали в ведомстве.
Мотивы стрелявшего выясняют следователи. Как сообщалось ранее, стрелок проходил потерпевшим по уголовному делу. Женщина являлась юристом и свидетелем по этому делу.
«Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сообщает, что на место происшествия выехали заместитель директора и комиссия центрального аппарата ведомства.