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Происшествия

Опубликовано видео с места расстрела людей в суде Новокузнецка

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело после гибели пристава и ранения женщины при стрельбе в суде Новокузнецка, сообщает региональный СК.

Ружье, оружие.
Ружье, оружие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По версии следствия, утром 45-летний мужчина с ружьем пришел на судебный участок мирового суда. На входе его остановил 45-летний пристав, в которого нападавший выстрелил. Сотрудник получил ранение в живот и умер в машине скорой помощи.

Далее стрелок прошел в кабинет, где находилась 43-летняя женщина. Она получила дробью в лицо и ноги, сейчас ее состояние оценивается как тяжелое.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному», — рассказали в ведомстве.

Мотивы стрелявшего выясняют следователи. Как сообщалось ранее, стрелок проходил потерпевшим по уголовному делу. Женщина являлась юристом и свидетелем по этому делу.

«Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сообщает, что на место происшествия выехали заместитель директора и комиссия центрального аппарата ведомства.

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