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Происшествия

Стало известно, кто открыл стрельбу в суде Новокузнецка

Мужчина, устроивший стрельбу в здании мирового суда в Новокузнецке, проходил потерпевшим по уголовному делу, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на источник.

Винтовка. Ружье. Стрельба.
Винтовка. Ружье. Стрельба.
СС0.

Напомним, утром 16 января нападавший расстрелял из ружья мужчину и женщину в помещении мирового суда в Центральном районе Новокузнецка.

«Предварительно установлено, что стрелявший был потерпевшим по делу, которое рассматривалось в суде», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что пострадавшая женщина является свидетелем.

По последним данным, в результате нападения погиб судебный пристав — с ранением в брюшную полость он скончался в машине скорой помощи.

Пострадавшая — юрист. Она госпитализирована в тяжелом состоянии с ранением лица и ног. По данным LifeShot, ей выстрелили дробью в лицо, сейчас делают операцию, врачи никаких прогнозов не дают.

Ружье в руках.
Ружье в руках.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Как сообщает RT, 45-летнего мужчину с ружьем на входе попытался остановить пристав, тогда он и получил выстрел в живот. Сразу же нажали тревожную кнопку.

В это время стрелок прошел в кабинет, в котором находилась 43-летняя женщина, в которую он выстрелил. Пока перезаряжал ружье, его скрутили приставы и бойцы Росгвардии.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СК по Кемеровской области.

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