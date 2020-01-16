Стало известно, кто открыл стрельбу в суде Новокузнецка

Напомним, утром 16 января нападавший расстрелял из ружья мужчину и женщину в помещении мирового суда в Центральном районе Новокузнецка.
«Предварительно установлено, что стрелявший был потерпевшим по делу, которое рассматривалось в суде», — рассказал собеседник агентства.
Он также отметил, что пострадавшая женщина является свидетелем.
По последним данным, в результате нападения погиб судебный пристав — с ранением в брюшную полость он скончался в машине скорой помощи.
Пострадавшая — юрист. Она госпитализирована в тяжелом состоянии с ранением лица и ног. По данным LifeShot, ей выстрелили дробью в лицо, сейчас делают операцию, врачи никаких прогнозов не дают.
Как сообщает RT, 45-летнего мужчину с ружьем на входе попытался остановить пристав, тогда он и получил выстрел в живот. Сразу же нажали тревожную кнопку.
В это время стрелок прошел в кабинет, в котором находилась 43-летняя женщина, в которую он выстрелил. Пока перезаряжал ружье, его скрутили приставы и бойцы Росгвардии.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СК по Кемеровской области.