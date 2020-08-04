Опубликовано видео следственного эксперимента в квартире, где уроженка Барнаула расчленила мужа-рэпера

Следственный комитет РФ опубликовал запись, которая велась во время следственного эксперимента с участием уроженки Барнаула Марины Кохал, супруги погибшего рэпера Александра Юшко (творческий псевдоним Энди Картрайт).

Эксперимент проходил в квартире, где было обнаружено в холодильнике расчлененное тело мужчины, разложенное по пакетам. На кадрах видно, как Кохал сначала что-то рассказывает следователям у входа в квартиру, после проходит в комнату и указывает на диван.

След тещи

Теща расчлененного рэпера помогала дочери избавиться от трупного запаха в квартире. Она знала, что дочь расчленила тело своего мужа. Женщина все время просила Марину сообщить о случившемся в полицию, но боялась за дочь. Тем не менее она помогала Кохал избавиться от трупного запаха, засыпав тело солью.

Возбуждено уголовное деле по статье 105 УК РФ («Убийство»). В течение месяца следователи должны получить результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установит причины смерти музыканта.

Марине Кохал вскоре проведут психолого-психиатрическую экспертизу, пишет News.ru. На этом настаивает следствие.

Жена музыканта

Также выяснилось, что жена рэпера — бывшая жительница Барнаула. Под именем Марина Аксова девушка зарегистрирована в социальных сетях. В Санкт-Петербург Аксова переехала около 10 лет назад. Она не афишировала свои отношения с известным музыкантом. Среди знакомых Марины мало кто знал ее мужа.

Брак уроженки Барнаула с Юшко был зарегистрирован в феврале 2016 года. У пары есть ребенок.

Кровь. СС0

Что произошло

Вечером 29 июля в квартире в Санкт-Петербурге полиция обнаружила труп 31-летнего мужчины. Части тела были упакованы в пять пакетов. Погибшим оказался украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт. Супруга музыканта заявила, что сама расчленила тело, чтобы скрыть причину смерти и оставить «светлую память» о муже. Сначала она говорила, что он умер от передозировки, потом появилась другая версия — из-за сердечной недостаточности.

Накануне выяснилось, что муж собирался развестись с Кохал и уйти к другой.

До 30 сентября Кохал будет находиться в СИЗО.