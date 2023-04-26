Опубликовано видео убийства россиянина в караоке-баре

Во время отдыха в казанском караоке-баре «Сладкая жизнь» молодой человек решил познакомиться с девушкой из другой компании.

Из-за этого возник конфликт, который привел к потасовке.

Один из друзей девушки несколько раз ударил парня на танцполе. Тот упал и ударился головой. Полученная травма оказалась смертельной.

Полицейские задержали молодого человека, который нанес роковой удар. Ведется расследование, пишет kazanfirst.ru.

Ранее мужчину расстреляли после посиделок в столичном баре.

По предварительным данным, причиной выстрела стал конфликт между погибшим и компанией, отмечавшей в баре покупку автомобиля. Между знакомыми началась ссора, которая переросла в стрельбу на улице — у одного из приятелей оказался с собой пистолет.

Погибшим оказался владелец новой машины.