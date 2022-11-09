10 ноября
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Происшествия

Женщина добила раненного супруга после визита скорой помощи

В Барнауле завершено расследование уголовного дела об убийстве 41-летнего мужчины, сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

После совместного распития алкоголя в баре, супруги отправились домой. Впоследствии начался конфликт, который закончился ножевым ранением и вызовом скорой помощи.

Пострадавшему мужчине медики оказали помощь и предложили госпитализацию, но он отказался и продолжил выпивать.

«Спустя небольшой промежуток времени они вновь поругались, и женщина дважды ударила мужа ножом в жизненно-важные органы. Раны стали смертельными», — рассказывают в следкоме.

Обвиняемая вину признала. Уголовное дело передано на рассмотрение суда.

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