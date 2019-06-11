Опубликовано видео заявления главы МВД о прекращении уголовного преследования журналиста «Медузы»

Принято решение о прекращении уголовного преследования спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, сообщает ТАСС.

Журналист «Медузы» будет освобожден из-под домашнего ареста 11 июня. Обвинения с него сняты.

Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Опубликовано видео заявления главы МВД.

Следственный комитет РФ оценит правомерность действий полицейских по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. На время проверки участвовавшие в деле сотрудники отстранены от работы.

Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере 6 июня в центре Москвы. В рюкзаке и квартире корреспондента нашли наркотики. Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Голунову избрали меру пресечения домашний арест.

После проведенных экспертиз выяснилось, что в биоматериалах журналиста отсутствуют следы наркотических веществ. А на пакетиках с наркотиками обнаружены ДНК других людей.

Иван Голунов известен антикоррупционными расследованиями. В частности, журналист писал о недвижимости вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и переделе рынка похоронных услуг.