«Опять этот дом»: в Барнауле женщину едва не убило льдиной

Ледяная глыба отвалилась от балкона на пр. Социалистическом и чуть не попала на проходящую мимо женщину, рассказали горожане в группе Barnaul22.

В Барнауле глыба льда едва не упала на женщину.

Со слов очевидцев, льдина упала со здания на пр. Социалистическом, 130.

В Барнауле глыба льда едва не упала на женщину. Barnaul22

Несчастный адрес

«Опять это дом», — пишут барнаульцы.

Именно с этого здания на углу пр. Социалистического и Строителей 10 мая 2016 года отвалился кусок штукатурки. Обломки упали прямо на голову проходившему мимо мужчине.

Первое время после травмы он провел в коме, перенес две сложных операции. Часть черепа мужчины заменили титановой пластиной, и ему пришлось восстанавливать здоровье целый год.

Дом на Социалистическом , 130. Анна Зайкова , altapress.ru

Кто должен чистить крыши от снега?

Очисткой от снега крыш, а также дворовых территорий, должны заниматься управляющие компании, ТСЖ или другие, определенные собственниками.

Требования и претензии жители в первую очередь должны направлять в управляющую организацию. Если там не предпринимают никаких действий, то нужно обратиться в районную администрацию, в комитет ЖКХ города или Государственную инспекцию Алтайского края.