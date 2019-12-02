«Опять этот дом»: в Барнауле женщину едва не убило льдиной

Со слов очевидцев, льдина упала со здания на пр. Социалистическом, 130.
Несчастный адрес
«Опять это дом», — пишут барнаульцы.
Именно с этого здания на углу пр. Социалистического и Строителей 10 мая 2016 года отвалился кусок штукатурки. Обломки упали прямо на голову проходившему мимо мужчине.
Первое время после травмы он провел в коме, перенес две сложных операции. Часть черепа мужчины заменили титановой пластиной, и ему пришлось восстанавливать здоровье целый год.
Кто должен чистить крыши от снега?
Очисткой от снега крыш, а также дворовых территорий, должны заниматься управляющие компании, ТСЖ или другие, определенные собственниками.
Требования и претензии жители в первую очередь должны направлять в управляющую организацию. Если там не предпринимают никаких действий, то нужно обратиться в районную администрацию, в комитет ЖКХ города или Государственную инспекцию Алтайского края.