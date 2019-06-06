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6 июня
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Происшествия

Спустя три года суд вынес приговор виновному в обрушении фасада на голову барнаульца

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор по делу о травме Дмитрия Галецкого, которого три года назад покалечило куском фасада, обрушившегося со здания на центральном проспекте. Ответственность возложили на работника управляющей компании «ЖЭУ № 40», которая должным образом не следила за состоянием дома, пишет «Банкфакс».

Дом на Социалистическом, 130.
Дом на Социалистическом, 130.
Анна Зайкова, altapress.ru

ЧП случилось вечером 10 мая 2016 года по адресу проспект Социалистический, 130. Под балконами многоэтажки проходил мужчина, и на него с карниза дома обрушилась штукатурка. Как установило следствие, обломки упали потерпевшему прямо на голову, причинив ему черепно-мозговую травму. Первое время после травмы Дмитрий провел в коме, перенес две сложных операции. Часть черепа мужчины заменили титановой пластиной, и ему пришлось восстанавливать здоровье целый год.

Суд постановил, что 5 апреля 2016 года работник «ЖЭУ № 40», проводившая осмотр здания, зафиксировала удовлетворительное состояние фасада и крыши здания. Что не соответствовало действительности, поскольку уже тогда штукатурка частично осыпалась. Кроме того, жильцы дома неоднократно жаловались, что с весны 2014 года у них протекает крыша. Как показала экспертиза, причиной обрушения штукатурного слоя стало систематическое замачивание стен в результате протечек кровли крыши жилого дома. Но несмотря на это, сотрудница УК не приняла необходимых мер, что и привело к серьезным травмам потерпевшего.

В результате суд принял решение признать сотрудницу УК «ЖЭУ № 40» виновной по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Расследование уголовного дела о травмировании барнаульца Дмитрия Галецкого тянулось более трех лет, поскольку правоохранители никак не могли найти виновных. Близкие пострадавшего и его адвокат рассказывали altapress.ru о том, как, по их мнению, затягивалось расследование.

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