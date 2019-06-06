Спустя три года суд вынес приговор виновному в обрушении фасада на голову барнаульца

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор по делу о травме Дмитрия Галецкого, которого три года назад покалечило куском фасада, обрушившегося со здания на центральном проспекте. Ответственность возложили на работника управляющей компании «ЖЭУ № 40», которая должным образом не следила за состоянием дома, пишет «Банкфакс».

ЧП случилось вечером 10 мая 2016 года по адресу проспект Социалистический, 130. Под балконами многоэтажки проходил мужчина, и на него с карниза дома обрушилась штукатурка. Как установило следствие, обломки упали потерпевшему прямо на голову, причинив ему черепно-мозговую травму. Первое время после травмы Дмитрий провел в коме, перенес две сложных операции. Часть черепа мужчины заменили титановой пластиной, и ему пришлось восстанавливать здоровье целый год.

Суд постановил, что 5 апреля 2016 года работник «ЖЭУ № 40», проводившая осмотр здания, зафиксировала удовлетворительное состояние фасада и крыши здания. Что не соответствовало действительности, поскольку уже тогда штукатурка частично осыпалась. Кроме того, жильцы дома неоднократно жаловались, что с весны 2014 года у них протекает крыша. Как показала экспертиза, причиной обрушения штукатурного слоя стало систематическое замачивание стен в результате протечек кровли крыши жилого дома. Но несмотря на это, сотрудница УК не приняла необходимых мер, что и привело к серьезным травмам потерпевшего.

В результате суд принял решение признать сотрудницу УК «ЖЭУ № 40» виновной по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Расследование уголовного дела о травмировании барнаульца Дмитрия Галецкого тянулось более трех лет, поскольку правоохранители никак не могли найти виновных. Близкие пострадавшего и его адвокат рассказывали altapress.ru о том, как, по их мнению, затягивалось расследование.